Стало известно, почему Флик заблокировал переход Бастони в «Барселону»

Потенциальный переход защитника «Интера» Алессандро Бастони в «Барселону» сорвался, поскольку главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик не одобрил кандидатуру 27-летнего футболиста. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, немецкий специалист сомневается, что технические характеристики Бастони позволят ему в полной мере играть с высокой интенсивностью под сильным прессингом. В связи с этим спортивный директор каталонского клуба Деку начал изучать другие варианты.

Ранее Моретто сообщал, что Флик занимается оценкой качеств Бастони. Также СМИ отмечали, что сумма трансфера Бастони из «Интера» в «Барселону» может составить € 50-60 млн.

