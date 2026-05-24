«Арсенал» хочет защитить титул чемпиона АПЛ, подписав топового нападающего — The Touchline

Лондонский «Арсенал» планирует защитить свой титул чемпиона английской Премьер-лиги, подписав контракт с топовым нападающим. Об этом сообщает издание The Touchline в соцсети X. В клубе признают, что главный тренер Микель Артета отлично справляется с оборонительными функциями, но считают, что команде не хватает разнообразия в атаке.

Руководство убеждено, что с более сильным составом в линии нападения «Арсенал» мог бы доминировать в Англии долгие годы, особенно после ухода со своего поста главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии. В 37 турах у команды 82 очка.