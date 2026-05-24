Александр Глеб высказался о Суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром»

Комментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Крыльев Советов» Александр Глеб поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

«Я больше склоняюсь к тому, что «Спартак» возьмёт Кубок, у меня такие ощущения. «Краснодар» играет в более понятный футбол, чем «Спартак». Стабильный, понятный, всё чётко. «Спартак» — это, мне кажется, команда эмоций такая. То у неё всё получается и ловят футбольный этот кураж, стиль, когда всё получается. А бывает, просто что-то кто-то выпадает и ничего не идёт.

Поэтому мне кажется, «Спартак» — это такая команда, как какое-то настроение. У неё нет какой-то стабильности, как у «Краснодара». Не, они лучше, лучше сейчас, чем раньше. Но в любом случае нет, на мой взгляд, пока вот такой стопроцентной стабильности в каждой игре. У «Краснодара» это отслеживается и видно», — сказал Глеб в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

«Спартак» или «Краснодар» — кто спасёт сезон и сыграет ли Барко? Интриги Суперфинала Кубка
