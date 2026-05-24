Каррагер высказал мнение, что Гвардиола более влиятельный тренер, чем Фергюсон

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обладает большим влиянием в футболе, чем Алекс Фергюсон, возглавлявший «Манчестер Юнайтед».

«Судим ли мы о величии этих тренеров, основываясь на продолжительности их пребывания в одном клубе? В свои 55 лет Гвардиола выиграл титулы в трёх ведущих европейских лигах. Если у него хватит энергии работать до 71 года, как у Фергюсона, судя по его нынешней траектории, он в конечном итоге выиграет ещё больше.

Меня удивляют те, кто ставит Фергюсона выше Гвардиолы. Мне трудно согласиться хотя бы с одной причиной, оправдывающей это утверждение. Любой, кто так утверждает, настолько недальновиден, что, похоже, забыл, что когда эти двое встречались в самых важных матчах на клубном уровне, Гвардиола одерживал убедительную победу.

Наследие каталонского маэстро не менее важно. Оно находится на совершенно другом уровне, потому что он был величайшим футбольным деятелем XXI века, жившим в период, когда Фергюсон был на пике своей карьеры.

Ни один тренер не создал столько подражателей. Гвардиола переписал тренерские руководства и создал новый футбольный словарь», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством манкунианцы 13 раз становились чемпионами Англии. Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и покинет по окончании нынешнего сезона. При нём «горожане» шесть раз выиграли АПЛ.

