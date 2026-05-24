Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер высказал мнение, что Гвардиола более влиятельный тренер, чем Фергюсон

Каррагер высказал мнение, что Гвардиола более влиятельный тренер, чем Фергюсон
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обладает большим влиянием в футболе, чем Алекс Фергюсон, возглавлявший «Манчестер Юнайтед».

«Судим ли мы о величии этих тренеров, основываясь на продолжительности их пребывания в одном клубе? В свои 55 лет Гвардиола выиграл титулы в трёх ведущих европейских лигах. Если у него хватит энергии работать до 71 года, как у Фергюсона, судя по его нынешней траектории, он в конечном итоге выиграет ещё больше.

Меня удивляют те, кто ставит Фергюсона выше Гвардиолы. Мне трудно согласиться хотя бы с одной причиной, оправдывающей это утверждение. Любой, кто так утверждает, настолько недальновиден, что, похоже, забыл, что когда эти двое встречались в самых важных матчах на клубном уровне, Гвардиола одерживал убедительную победу.

Наследие каталонского маэстро не менее важно. Оно находится на совершенно другом уровне, потому что он был величайшим футбольным деятелем XXI века, жившим в период, когда Фергюсон был на пике своей карьеры.

Ни один тренер не создал столько подражателей. Гвардиола переписал тренерские руководства и создал новый футбольный словарь», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством манкунианцы 13 раз становились чемпионами Англии. Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и покинет по окончании нынешнего сезона. При нём «горожане» шесть раз выиграли АПЛ.

Материалы по теме
10 великих матчей Гвардиолы в «Сити». Выбираем главный!
Рейтинг
10 великих матчей Гвардиолы в «Сити». Выбираем главный!

Художник одновременно нарисовал Гвардиолу и 11 игроков «Сити»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android