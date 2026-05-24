Арустамян: в финале Кубка России у «Спартака» и «Краснодара» абсолютно равные шансы

Футбольный комментатор Нобель Арустамян поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.
«Сегодня в финале Кубка России у «Спартака» и «Краснодара» абсолютно равные шансы на трофей. Можно долго перечислять сильные стороны команд, отмечать качество футболистов, но, на мой взгляд, нас ждёт матч равных соперников, которые находятся в хорошем состоянии.
Очевидно, что игра будет сложной для обеих команд. Думаю, что вообще всё может решить случай, а возможно, и серия пенальти», — написал Арустамян в телеграм-канале.