Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арустамян: в финале Кубка России у «Спартака» и «Краснодара» абсолютно равные шансы

Арустамян: в финале Кубка России у «Спартака» и «Краснодара» абсолютно равные шансы
Комментарии

Футбольный комментатор Нобель Арустамян поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня в финале Кубка России у «Спартака» и «Краснодара» абсолютно равные шансы на трофей. Можно долго перечислять сильные стороны команд, отмечать качество футболистов, но, на мой взгляд, нас ждёт матч равных соперников, которые находятся в хорошем состоянии.

Очевидно, что игра будет сложной для обеих команд. Думаю, что вообще всё может решить случай, а возможно, и серия пенальти», — написал Арустамян в телеграм-канале.

Материалы по теме
Главный герой Суперфинала: Кордоба и Сперцян сделают матч со «Спартаком»
Главный герой Суперфинала: Кордоба и Сперцян сделают матч со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android