Арустамян: в финале Кубка России у «Спартака» и «Краснодара» абсолютно равные шансы

Футбольный комментатор Нобель Арустамян поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

«Сегодня в финале Кубка России у «Спартака» и «Краснодара» абсолютно равные шансы на трофей. Можно долго перечислять сильные стороны команд, отмечать качество футболистов, но, на мой взгляд, нас ждёт матч равных соперников, которые находятся в хорошем состоянии.

Очевидно, что игра будет сложной для обеих команд. Думаю, что вообще всё может решить случай, а возможно, и серия пенальти», — написал Арустамян в телеграм-канале.