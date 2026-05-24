Аршавин ответил, усилил бы Артём Дзюба «Спартак»

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин ответил, усилил бы 37-летний нападающий Артём Дзюба «Спартак».

— Дзюба усилил бы «Спартак»?

— Думаю, уже нет, — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В субботу, 23 мая, 37-летний форвард сообщил, что покидает «Акрон». Дзюба выступал за красно-чёрных с 2024 года. За это время он провёл 52 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Нападающий является рекордсменом клуба по количеству забитых мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дзюбы составляет € 1,2 млн.

Лучший бомбардир в истории России: