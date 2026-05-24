Аршавин: станет ли «Спартак» топ-клубом, если выиграет Кубок? Конечно, нет

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» не станет топ-клубом, если победит в Фонбет Кубке России. В Суперфинале турнира красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

— Если «Спартак» выиграет Кубок, снова станет топ-клубом?

— Конечно, нет. Они раз во сколько лет выигрывают трофей? Раз в четыре года? Нормально. Но должны выигрывать каждый год, хотя бы каждые два, — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Аршавин заявлял, что «Спартак», по его мнению, перестал быть топ-клубом.