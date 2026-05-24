Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: станет ли «Спартак» топ-клубом, если выиграет Кубок? Конечно, нет

Аршавин: станет ли «Спартак» топ-клубом, если выиграет Кубок? Конечно, нет
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» не станет топ-клубом, если победит в Фонбет Кубке России. В Суперфинале турнира красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Если «Спартак» выиграет Кубок, снова станет топ-клубом?
— Конечно, нет. Они раз во сколько лет выигрывают трофей? Раз в четыре года? Нормально. Но должны выигрывать каждый год, хотя бы каждые два, — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Аршавин заявлял, что «Спартак», по его мнению, перестал быть топ-клубом.

Материалы по теме
«Спартак» или «Краснодар» — кто спасёт сезон и сыграет ли Барко? Интриги Суперфинала Кубка
«Спартак» или «Краснодар» — кто спасёт сезон и сыграет ли Барко? Интриги Суперфинала Кубка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android