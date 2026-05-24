Аршавин — о Дуране: кто-то включил его в сборную неудачников и сделал там капитаном

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о периоде нападающего Джона Дурана в санкт-петербургском клубе. Колумбиец в феврале был арендован у «Аль-Насра». За сине-бело-голубых он провёл девять матчей, где забил два гола.

— Дуран в «Зените» — что это было?

— Никто не может это описать. Думаю, он хотел играть, но получилось так, что не смог. Кто-то включил его в символическую сборную неудачников и сделал там капитаном (смеётся). То, что он делал, на футбол мало похоже, — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Самые титулованные футбольные клубы России: