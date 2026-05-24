Аршавин: «Арсенал» не звал на чемпионский парад, но я сам туда поеду
Экс-форвард лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что планирует посетить чемпионский парад бывшего клуба. «Пушкари» проведут мероприятие в воскресенье, 31 мая, на следующий день после финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» на чемпионский парад не звал, но, скорее всего, я сам туда поеду. Меня туда везут, по своей воле вряд ли поехал бы. Я думал, там к «Биг-Бену» ездят, а там всё, говорят, вокруг стадиона будет. Скромно», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2025/2026 «Арсенал» стал победителем английской Премьер-лиги, за тур до конца чемпионата опередив «Манчестер Сити».

