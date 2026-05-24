Аршавин рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов, где сыграют «Арсенал» и «ПСЖ».

«В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Арсенал», но думаю, что выиграет «ПСЖ», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В субботу, 30 мая, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором сыграют французский «ПСЖ» и английский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

На стадии 1/2 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе турнира лондонцы по сумме двух матчей обыграли мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

