«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон» в заключительном туре АПЛ

Окончен матч заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали манкунианцы. Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс». В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт.

Патрик Доргу на 33-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел манкунианцев вперёд. Брайан Мбемо на 44-й минуте удвоил преимущество команды, Бруну Фернандеш забил за «красных дьяволов» на 48-й минуте.

По итогам 38 туров «Брайтон энд Хоув Альбион» с 53 очками занял восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 71 очком расположился на третьей строчке.

В минувшем туре команда Фабиана Хюрцелера проиграла «Лидс Юнайтед» — 0:1, а подопечные Майкла Кэррика одолели «Ноттингем Форест» — 3:2.