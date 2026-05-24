Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед, результат матча 24 мая 2026, счёт 0:3, 38-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон» в заключительном туре АПЛ
Окончен матч заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали манкунианцы. Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс». В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
0:1 Доргу – 33'     0:2 Мбемо – 44'     0:3 Фернандеш – 48'    

Патрик Доргу на 33-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел манкунианцев вперёд. Брайан Мбемо на 44-й минуте удвоил преимущество команды, Бруну Фернандеш забил за «красных дьяволов» на 48-й минуте.

По итогам 38 туров «Брайтон энд Хоув Альбион» с 53 очками занял восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 71 очком расположился на третьей строчке.

В минувшем туре команда Фабиана Хюрцелера проиграла «Лидс Юнайтед» — 0:1, а подопечные Майкла Кэррика одолели «Ноттингем Форест» — 3:2.

