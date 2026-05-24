Аршавин: Соболев — молодец, удивлён его прогрессу в «Зените»

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о прогрессе нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. Игрок завершил сезон с 10 голами в РПЛ в статусе лучшего бомбардира команды.

«Соболев — молодец. Не думаю, что он прямо уж следил за тем, что я говорю. Просто хотел себя проявить. Вытащил весну и внёс огромный вклад в чемпионство «Зенита». Удивлён его прогрессом», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Зенит» выиграл золотые медали РПЛ в сезоне-2025/2026. Сине-бело-голубые опередили в итоговой таблице «Краснодар» на два очка.

