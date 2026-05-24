Аршавин: думаю, Батраков хочет стать чемпионом. Всегда 10-е места занимать, что ли?

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на информацию о потенциальном переходе атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ» и санкт-петербургский клуб.

— Батракову надо в «ПСЖ»?
— Если его туда позовут, конечно, надо.

— Недавно его сватали в «Зенит».
— Тоже надо. Думаю, он хочет стать чемпионом. Всегда 10-е места занимать, что ли? — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2025/2026 Батраков провёл 36 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забив 17 голов и сделав 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего воспитанника клуба в € 25 млн. Соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до июня 2029 года.

