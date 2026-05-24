«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: Семеньо вывел «горожан» вперёд на 23-й минуте

В эти минуты идёт матч заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступает Эндрю Мэдли. На данный момент счёт 1:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 23-й минуте Антуан Семеньо открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.

После 37 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 78 очков и занимают второе место. Клуб из Бирмингема заработал 62 очка и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Хосепа Гвардиолы разделила очки с «Борнмутом» — 1:1, а подопечные Унаи Эмери обыграли «Ливерпуль» — 4:2.