Мостовой: вот прогноз от Мостового — наш «Спартак» возьмёт Кубок снова!

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой сделал прогноз, что «Спартак» победит в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром», который состоится сегодня, 24 мая.
«Привет, привет. Вот прогноз от Мостового — наш «Спартак» возьмёт Кубок снова (смеётся)! Надеюсь, надеюсь, возьмёт (смеётся)», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.
Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.
Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время матча завершилось вничью (0:0), а в серии послематчевых пенальти точнее оказались красно-синие — 4:3.
