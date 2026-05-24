Мостовой: надеюсь, «Спартак» возьмёт Кубок, но перед ним ужаленный «Краснодар»

Мостовой: надеюсь, «Спартак» возьмёт Кубок, но перед ним ужаленный «Краснодар»
Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев.

Fonbet Кубок России. Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Думаю, «Краснодар» уже восстановился, забыл про потерянное чемпионство и думает о Кубке. «Спартак» выигрывал этот трофей последний раз в 2022 году. Это не есть хорошо для такой команды. Огромное преимущество будет у «Спартака» за счёт болельщиков на стадионе. А у «Краснодара» очень сильная команда во главе с Кордобой, который может сделать всё для победы.

Надеюсь, «Спартак» возьмёт Кубок, но перед ним ужаленный «Краснодар». Соперник весь чемпионат шёл на первом месте и упустил золотые медали в матче с «Динамо». Это будет сидеть в головах у игроков «Краснодара». А у «Спартака» за 20 с лишним лет всего два трофея — чемпионство и Кубок», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак» или «Краснодар» — кто спасёт сезон и сыграет ли Барко? Интриги Суперфинала Кубка
