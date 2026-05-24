«Ливерпуль» и «Брентфорд» сыграли вничью в 38-м туре АПЛ

Завершён матч заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Брентфорд». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Даррен Ингланд.

Кёртис Джонс на 58-й минуте открыл счёт в матче и обеспечил преимущество мерсисайдцам. Кевин Шаде на 64-й минуте сравнял счёт.

По итогам 38 туров «Ливерпуль» с 60 очками расположился на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Брентфорд» с 53 очками занял девятое место.

В предыдущем туре мерсисайдцы со счётом 2:4 уступили «Астон Вилле», а «пчёлы» сыграли вничью с «Кристал Пэлас».