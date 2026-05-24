«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию в Суперлиге до шести матчей

Завершился матч 14-го тура китайской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» российского тренера Леонида Слуцкого и «Шэньчжэнь Пэн Сити». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В начале матча счёт открыл полузащитник «Шэньчжэнь Пэн Сити» Альбион Адеми. На 17-й минуте полузащитник Эден Карцев укрепил преимущество гостей, забив с пенальти. Через семь минут нападающий Рафаэл Ратан сократил отставание «Шанхай Шэньхуа».

После 14 матчей Суперлиги команда Слуцкого набрала 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Шанхай Шэньхуа» четыре поражения и две ничьих в последних шести встречах соревнования. «Шэньчжэнь Пэн Сити» заработал 14 очков и располагается на 10-й строчке.

Российские футболисты за рубежом: