Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шанхай Шэньхуа — Шэньчжэнь Пэн Сити, результат матча 24 мая 2026, счет 1:2, 14-й тур Суперлиги 2025/2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию в Суперлиге до шести матчей
Комментарии

Завершился матч 14-го тура китайской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» российского тренера Леонида Слуцкого и «Шэньчжэнь Пэн Сити». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Китай — Суперлига . 14-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
1 : 2
Шэньчжэнь Пэн Сити
0:1 Адеми – 5'     0:2 Карцев – 17'     1:2 Ратан – 24'    

В начале матча счёт открыл полузащитник «Шэньчжэнь Пэн Сити» Альбион Адеми. На 17-й минуте полузащитник Эден Карцев укрепил преимущество гостей, забив с пенальти. Через семь минут нападающий Рафаэл Ратан сократил отставание «Шанхай Шэньхуа».

После 14 матчей Суперлиги команда Слуцкого набрала 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Шанхай Шэньхуа» четыре поражения и две ничьих в последних шести встречах соревнования. «Шэньчжэнь Пэн Сити» заработал 14 очков и располагается на 10-й строчке.

Календарь китайской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица китайской Суперлиги сезона-2026
Материалы по теме
«Где он учился, мы преподавали». Слуцкий объяснил драку своего помощника на ТВ-шоу

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android