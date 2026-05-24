«Спартак» не смог победить «Рубин» в 9-м туре женской Суперлиги

Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Ксения Горячева из Рязани. Победитель выявлен не был, итоговый счёт — 1:1.

На 79-й минуте полузащитница Габриэла Гживиньска ударом головой вывела «Спартак» вперёд. На 83-й минуте футболистка «Рубина» Наталья Трофимова восстановила равенство в счёте.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и остался на четвёртом месте в турнирной таблице. «Рубин» располагается на шестой строчке в Суперлиге. В активе клуба из столицы Татарстана 11 набранных очков.