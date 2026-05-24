Спартак — Рубин, результат матча 24 мая 2026, счет 1:1, 9-й тур женской Суперлиги 2026

«Спартак» не смог победить «Рубин» в 9-м туре женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Ксения Горячева из Рязани. Победитель выявлен не был, итоговый счёт — 1:1.

Россия — Суперлига (ж) . 9-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
1 : 1
Рубин (ж)
Казань
1:0 Гживиньска – 79'     1:1 Трофимова – 83'    

На 79-й минуте полузащитница Габриэла Гживиньска ударом головой вывела «Спартак» вперёд. На 83-й минуте футболистка «Рубина» Наталья Трофимова восстановила равенство в счёте.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и остался на четвёртом месте в турнирной таблице. «Рубин» располагается на шестой строчке в Суперлиге. В активе клуба из столицы Татарстана 11 набранных очков.

