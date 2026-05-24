Сандерленд — Челси, результат матча 24 мая 2026, счёт 2:1, 38-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» проиграл «Сандерленду» и не отобрался в еврокубки следующего сезона
Комментарии

Завершён матч заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги, в котором играли «Сандерленд» и «Челси». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «чёрные коты». Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана (Ланкашир).

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Сандерленд
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Хам – 25'     2:0 Гюсто – 50'     2:1 Палмер – 56'    
Удаления: нет / Фофана – 62'

Трай Хам на 25-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «Сандерленд» вперёд. Мало Гюсто на 50-й минуте отметился автоголом и удвоил преимущество хозяев. Коул Палмер забил за лондонцев на 56-й минуте. На 62-й минуте у гостей за вторую жёлтую карточку был удалён с поля Уэсли Фофана.

По итогам 38 туров «Сандерленд» с 54 очками занял седьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Челси» с 52 очками расположился на 10-й строчке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
