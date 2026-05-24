«Челси» проиграл «Сандерленду» и не отобрался в еврокубки следующего сезона

Завершён матч заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги, в котором играли «Сандерленд» и «Челси». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «чёрные коты». Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана (Ланкашир).

Трай Хам на 25-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «Сандерленд» вперёд. Мало Гюсто на 50-й минуте отметился автоголом и удвоил преимущество хозяев. Коул Палмер забил за лондонцев на 56-й минуте. На 62-й минуте у гостей за вторую жёлтую карточку был удалён с поля Уэсли Фофана.

По итогам 38 туров «Сандерленд» с 54 очками занял седьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Челси» с 52 очками расположился на 10-й строчке.