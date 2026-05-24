Результаты матчей заключительного тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 24 мая, состоялись все матчи заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

24 мая, воскресенье:

«Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон» — 1:0;

«Ливерпуль» — «Брентфорд» — 1:1;

«Сандерленд» — «Челси» — 2:1;

«Ноттингем Форест» — «Борнмут» — 1:1;

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла» — 1:2;

«Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» — 3:0;

«Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0;

«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 1:2;

«Бёрнли» — «Вулверхэмптон» — 1:1;

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3.

Турнирную таблицу чемпионата Англии по итогам сезона-2025/2026 возглавил «Арсенал», набравший 85 очков, на второй строчке расположился «Манчестер Сити» (78), а топ-3 замкнул «Манчестер Юнайтед» (71).