Результаты матчей 38-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей заключительного тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
В воскресенье, 24 мая, состоялись все матчи заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей заключительного, 38-го тура, АПЛ:

24 мая, воскресенье:

«Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон» — 1:0;
«Ливерпуль» — «Брентфорд» — 1:1;
«Сандерленд» — «Челси» — 2:1;
«Ноттингем Форест» — «Борнмут» — 1:1;
«Манчестер Сити» — «Астон Вилла» — 1:2;
«Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» — 3:0;
«Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0;
«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 1:2;
«Бёрнли» — «Вулверхэмптон» — 1:1;
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3.

Турнирную таблицу чемпионата Англии по итогам сезона-2025/2026 возглавил «Арсенал», набравший 85 очков, на второй строчке расположился «Манчестер Сити» (78), а топ-3 замкнул «Манчестер Юнайтед» (71).

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
