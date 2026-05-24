Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: Барко — незаменимый и ключевой футболист «Спартака» на данный момент

Мостовой: Барко — незаменимый и ключевой футболист «Спартака» на данный момент
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе из клуба аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. Его контракт с красно-белыми истекает летом 2027-го.

«Мы не знаем многих деталей. Надо вспомнить похожую историю с Угальде, которая была в прошлом году. Он после этого долго не мог забить и сидел в запасе. Я сразу сказал: «Если что-то не срослось, наверняка это будет влиять». Нужно узнать детали.

Хочет уйти Барко или нет. На данный момент он незаменимый и ключевой футболист «Спартака» наряду с Маркиньосом. Был бы я в команде, конечно, на многие вопросы отвечал бы с 90-процентной точностью», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Спартак» или «Краснодар» — кто спасёт сезон и сыграет ли Барко? Интриги Суперфинала Кубка
«Спартак» или «Краснодар» — кто спасёт сезон и сыграет ли Барко? Интриги Суперфинала Кубка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android