Мостовой: Барко — незаменимый и ключевой футболист «Спартака» на данный момент

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе из клуба аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. Его контракт с красно-белыми истекает летом 2027-го.

«Мы не знаем многих деталей. Надо вспомнить похожую историю с Угальде, которая была в прошлом году. Он после этого долго не мог забить и сидел в запасе. Я сразу сказал: «Если что-то не срослось, наверняка это будет влиять». Нужно узнать детали.

Хочет уйти Барко или нет. На данный момент он незаменимый и ключевой футболист «Спартака» наряду с Маркиньосом. Был бы я в команде, конечно, на многие вопросы отвечал бы с 90-процентной точностью», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.