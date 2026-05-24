Овечкин приехал на Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл на матч Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Краснодар», и ответил, за кого он будет болеть. Игра пройдёт сегодня, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Краснодар
Краснодар

— За кого будете болеть?
— За красивый футбол, — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Овечкин с 929 шайбами в регулярных чемпионатах НХЛ является рекордсменом лиги. На счету россиянина 1006 шайб во встречах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время матча завершилось вничью (0:0), а в серии послематчевых пенальти точнее оказались красно-синие — 4:3.

