«Один из лучших вечеров в моей карьере». Кейн — о победе «Баварии» в Кубке Германии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями от победы своей команды в финале Кубка Германии сезона-2025/2026. В решающем матче мюнхенцы разгромили «Штутгарт» (3:0). Футболист отметился хет-триком в этой игре.

«Это определённо был один из лучших вечеров в моей карьере. Всё прошло просто невероятно, я взволнован этим финалом. Много слышал о финале Кубка Германии от футболистов, которые уже пережили это с клубом. Мне хотелось, чтобы команда и болельщики гордились мной. Оформить хет-трик в финале – это просто особенное чувство. Невероятно горжусь этим. Это был долгий и сложный сезон. Завершить его таким образом — это идеально», — приводит слова Кейна официальный сайт мюнхенского клуба.