«Один из лучших вечеров в моей карьере». Кейн — о победе «Баварии» в Кубке Германии
Поделиться
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями от победы своей команды в финале Кубка Германии сезона-2025/2026. В решающем матче мюнхенцы разгромили «Штутгарт» (3:0). Футболист отметился хет-триком в этой игре.
Кубок Германии . Финал
23 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Кейн – 55' 2:0 Кейн – 80' 3:0 Кейн – 90+2'
«Это определённо был один из лучших вечеров в моей карьере. Всё прошло просто невероятно, я взволнован этим финалом. Много слышал о финале Кубка Германии от футболистов, которые уже пережили это с клубом. Мне хотелось, чтобы команда и болельщики гордились мной. Оформить хет-трик в финале – это просто особенное чувство. Невероятно горжусь этим. Это был долгий и сложный сезон. Завершить его таким образом — это идеально», — приводит слова Кейна официальный сайт мюнхенского клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2026
-
18:40
-
18:33
-
18:31
-
18:26
-
18:23
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:39
-
17:39
-
17:36
-
17:20
-
17:18
-
17:06
-
17:03
-
17:01
-
17:00
-
16:58
-
16:56
-
16:48
-
16:27
-
16:12
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:59
-
15:59
-
15:56
-
15:55
-
15:52
-
15:45
-
15:41
-
15:35
-
15:23
-
15:06