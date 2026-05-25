Результаты матчей заключительного тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Завершился заключительный, 38-й тур, итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных матчей.

Результаты встреч 38-го тура Серии А:

22 мая, пятница:

«Фиорентина» — «Аталанта» — 1:1.

23 мая, суббота:

«Болонья» — «Интер» — 3:3;

«Лацио» — «Пиза» — 2:1.

24 мая, воскресенье:

«Парма» — «Сассуоло» — 1:0;

«Наполи» — «Удинезе» — 1:0;

«Милан» — «Кальяри» — 1:2;

«Верона» — «Рома» — 0:2;

«Кремонезе» — «Комо» — 1:4;

«Лечче» — «Дженоа» — 1:0;

«Торино» — «Ювентус» — 2:2.

По итогам сезона «Интер» стал чемпионом Италии, команда набрала 87 очков. «Наполи» расположился на второй строчке в турнирной таблице Серии А. У команды в активе 76 очков. В топ-4 также вошли «Рома» (73) и «Комо» (71).