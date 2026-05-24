Карседо прокомментировал включение Барко в состав на матч «Спартак» — «Краснодар»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался перед матчем Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром» и прокомментировал включение полузащитника Эсекьеля Барко в стартовый состав. Игра пройдёт сегодня, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев из Нальчика.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
1-й тайм
0 : 0
Краснодар
— Он очень мотивирован. Вчера он чувствовал себя прекрасно, поэтому сегодня готов сыграть.

— Нужно ли игроков мотивировать перед таким финалом?
— Конечно, нет. Вы видите, стадион полностью красно-белый, поэтому ребята всё прекрасно понимают.

У «Краснодара» примерно один и тот же состав на протяжении всего сезона. Мы уже встречались с ними. Сегодня нам нужно победить.

— К серии пенальти готовы, если что? Замена вратаря будет?
— Предпочёл бы закончить раньше, но посмотрим, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

