«Венец фантастического сезона». Спортдиректор «Баварии» Эберль — о победе в Кубке Германии

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль дал комментарий касательно победы команды в финальном матче Кубка Германии со «Штутгартом» (3:0).

Кубок Германии . Финал
23 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Кейн – 55'     2:0 Кейн – 80'     3:0 Кейн – 90+2'    

«Весь сезон был исключительным. Завоевание «золотого» дубля оказалось вполне заслуженным. Кубок возвращается в Мюнхен – это венец фантастического сезона. Символично, что он [Гарри Кейн] решил исход матча хет-триком. Это был очень напряжённый кубковый матч, в первом тайме игра была очень жёсткой. Во втором тайме действовали более эффективно.

На протяжении всего сезона у нас были игры, где нам приходилось преодолевать препятствия, где проигрывали или играли вдесятером. Этот матч отразил всё это. Нам приходилось играть немного жёстко, с конца первого тайма показали на поле своё мастерство. Хотели завоевать все три титула, и так мы играли весь сезон. Конечно, вся команда вкладывает силы, но очень повезло и с линией атаки. А в Гарри есть что-то особенное. Поэтому так рады, что он с нами», — приводит слова Эберля официальный сайт мюнхенского клуба.

