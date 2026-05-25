Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 17 мячей

Завершился розыгрыш итальянской Серии А сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество голов забил нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес. Аргентинский форвард отличился 17 раз в 30 матчах и победил в гонке бомбардиров чемпионата Италии.

Второе место занял нападающий «Комо» Анастасиос Дувикас, который забил 14 мячей (один из них — с пенальти), на третьей строчке расположился форвард «Ромы» Дониэлл Мален (14 голов, три из них — с пенальти),

По итогам сезона «Интер» стал чемпионом Италии, команда набрала 87 очков. «Наполи» расположился на второй строчке турнирной таблицы Серии А. У команды в активе 76 очков. В топ-4 также вошли «Рома» (73) и «Комо» (71).