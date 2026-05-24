Некрасов: конечно, Кубок России повлияет на оценку сезона «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался перед матчем Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт сегодня, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев из Нальчика.

— Есть ли какой-то мандраж перед Суперфиналом?

— Вообще никакого мандража нет.

— Кубок повлияет на оценку сезона?

— Конечно, повлияет, — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).