«Думаю, будет война». Мусаев — перед матчем «Спартак» — «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался перед матчем Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором его команде предстоит встретиться со «Спартаком». Игра пройдёт сегодня, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев из Нальчика.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Краснодар
Краснодар

— Хватило ли команде недели, чтобы эмоционально и физически восстановиться?
— На игре с «Оренбургом» в последнем туре уже были эмоционально восстановлены, потому что одержали победу, провели хороший матч. Сегодня будет невероятная атмосфера, на кону кубок, думаю, что никого не нужно мотивировать, найдём силы.

— Некоторые футболисты вашей команды и «Спартака» скоро отправятся на чемпионат мира. Может быть такое, что игроки будут беречь себя?
— 100% никто беречься не будет, они даже на тренировках идут в стыки до конца. Думаю, что будет война в хорошем смысле этого слова. Все хотят выиграть, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

