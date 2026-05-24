«Челси» не продаст Жоао Педро летом даже за рекордную сумму — Джейкобс

Английский «Челси» ближайшим летом не намерен продавать нападающего Жоао Педро. Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X.

По данным источника, «Барселона» всерьёз интересуется футболистом, каталонцы провели предварительные переговоры о трансфере игрока, однако лондонцы не готовы расстаться с бразильцем. Отмечается, что даже рекордная сумма возможной сделки не заставит «синих» продать Педро ближайшим летом.

Бразильский форвард перешёл в «Челси» из клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» в июле 2025 года. Контракт Педро с «синими» рассчитан до лета 2033 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.

В клубном сезоне-2025/2026 футболист принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

