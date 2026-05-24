Тренер «Лацио» Сарри: в этом сезоне я чувствовал, что меня не слышат

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после победы над «Пизой» (2:1) в матче заключительного, 38-го тура, итальянской Серии А высказался об итогах сезона для римской команды.

«Я поблагодарил игроков за потрясающую игру, потому что, хотя мы и допустили несколько ошибок в играх, мы никогда не сдавались. Я сказал им, что, возможно, они не самые технически одаренные, но, вероятно, это команда с самыми высокими моральными ценностями, которую я когда-либо тренировал. Сезон мог быть намного, намного хуже.

Переход в «Аталанту»? Я понятия не имею, потому что у меня ещё действует контракт, поэтому мы всё оценим в ближайшие несколько дней и недель. Я не особенно доволен, потому что в этом сезоне я чувствовал, что меня не слышат. Контракт есть, так что посмотрим.

Конфликты по ходу сезона? Это долгая история, и я думаю, что мне следует сначала обсудить это с клубом лично. Такой год очень важен. Конечно, лучше было бы, если бы это был тренер за 40 лет, а не я, но это многому меня учит.

Возвращение в «Наполи»? Я не знаю. У меня здесь контракт, поэтому мне сложно отвечать на подобные вопросы. Если контракта не будет через несколько дней, тогда мы сможем поговорить.

Это был самый сложный сезон в Серии А для меня, безусловно, сложный по многим причинам. В конце концов, мы добились достойного результата: во второй половине сезона набрали 29 очков, так что, учитывая всё, что произошло, это хороший результат», — приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

После 38 матчей «Лацио» стал девятым в турнирной таблице чемпионата Италии с 54 очками.