«Тоттенхэм» — «Эвертон»: Жоау Пальинья открыл счёт на 43-й минуте

В эти минуты идёт матч заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Эвертон». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер. Счёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт открыл полузащитник хозяев поля Жоау Пальинья на 43-й минуте.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонцев 38 очков в 37 турах. Отрыв от зоны вылета за тур до финиша составляет два очка. «Эвертон» располагается на 12-й строчке в АПЛ. У команды 49 набранных очков.