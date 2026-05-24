Матвей Кисляк высказался о подготовке к матчам сборной России в мае и июне

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился эмоциями после начала подготовки к товарищеским матчам сборной России. В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

«Всем привет! Уже успел соскучиться по ребятам — и вот мы снова в сборе. Продолжаем усердно работать, чтобы подойти к спаррингам в максимальной готовности», – написал Кисляк в своём телеграм-канале.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее в 2026 году национальная команда провела два товарищеских матча, победив Никарагуа (3:1) и сыграв вничью с Мали (0:0).