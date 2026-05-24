Патрис Эвра: жаль, что футбол теряет Пепа Гвардиолу. Не радуйтесь этому

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился эмоциями от будущего ухода Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера «Манчестер Сити». Специалист покинет команду ближайшим летом.

«Мне грустно. Расстроен из-за того, что уходит настоящий тренер. Очень уважаю его работу. Почему я должен радоваться? Структура этого клуба намного крепче, чем любой футболист или тренер. Поэтому ребята, не радуйтесь этому. Во-первых, не спешите праздновать, я просто не могу себе представить падение «Сити» после этого.

Досадно, что от нас уходит такой великий тренер. Не знаю, останется ли он в Премьер-лиге, либо окажется где-то ещё. Жаль, что футбол теряет Пепа Гвардиолу», — приводит слова Эвра Goal.com.

