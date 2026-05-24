Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Кристал Пэлас» устроили чемпионский коридор футболистам «Арсенала»

Игроки «Кристал Пэлас» устроили чемпионский коридор футболистам «Арсенала»
Комментарии

Футболисты лондонского «Кристал Пэлас» устроили чемпионский коридор игрокам «Арсенала» перед матчам заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, счёт на момент написания новости – 0:0.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
1-й тайм
0 : 0
Арсенал
Лондон

«Арсенал» досрочно выиграл титул чемпиона АПЛ. «Канониры» заработали 82 очка после 37 туров чемпионата Англии и располагаются на первой строчке. «Кристал Пэлас» набрал 45 очков и занимает 15-е место.

В минувшем туре команда Оливера Гласнера сыграла вничью с «Брентфордом» — 2:2, а подопечные Микеля Артеты обыграли «Бёрнли» — 1:0.

Материалы по теме
У Бруну рекорд по ассистам, «Челси» без еврокубков, «Тоттенхэм» бьётся за жизнь. LIVE АПЛ
Live
У Бруну рекорд по ассистам, «Челси» без еврокубков, «Тоттенхэм» бьётся за жизнь. LIVE АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android