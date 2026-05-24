Игроки «Кристал Пэлас» устроили чемпионский коридор футболистам «Арсенала»

Футболисты лондонского «Кристал Пэлас» устроили чемпионский коридор игрокам «Арсенала» перед матчам заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, счёт на момент написания новости – 0:0.

«Арсенал» досрочно выиграл титул чемпиона АПЛ. «Канониры» заработали 82 очка после 37 туров чемпионата Англии и располагаются на первой строчке. «Кристал Пэлас» набрал 45 очков и занимает 15-е место.

В минувшем туре команда Оливера Гласнера сыграла вничью с «Брентфордом» — 2:2, а подопечные Микеля Артеты обыграли «Бёрнли» — 1:0.