Талалаев назвал проблемный аспект в игре Агкацева

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев назвал проблемный аспект в игре голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева и предположил, как этим может воспользоваться «Спартак» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России между командами. Встреча проходит в эти минуты, на момент публикации счёт в матче 0:0.

«Агкацев — один из лучших вратарей нашего чемпионата, но игра на выходах — не самая сильная его сторона. «Краснодар» пропустил четыре гола со стандартов, с угловых, два со штрафных. И могу сказать, что здесь больше защитники центральные страхуют своего голкипера, Агкацев далеко не ходит. То есть если «Спартак» придумает что‑то в зоне на дальней штанге или на 11‑метровой [отметке], с чирком мяча на дальнюю у них будут шансы», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).