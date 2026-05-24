Болельщики «Манчестер Сити» посвятили баннеры уходящим Гвардиоле, Стоунзу и Силве

Болельщики «Манчестер Сити» перед матчем 38-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» посвятили баннеры главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле, защитнику Джону Стоунзу и полузащитнику Бернарду Силве, которые ближайшим летом покинут команду. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу «горожан».

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Семеньо – 23'     1:1 Уоткинс – 47'     1:2 Уоткинс – 61'    

Фото: Carl Recine/Getty Images

55-летний Хосеп Гвардиола за 10 лет работы в «Манчестер Сити» выиграл с клубом 20 трофеев, в числе которых шесть побед в чемпионате Англии (сезон-2017/2018, сезон-2018/2019, сезон-2020/2021, сезон-2021/2022, сезон-2022/2023, сезон-2023/2024), победа в Лиге чемпионов (сезон-2022/2023) и другие.

Джон Стоунз выступал за небесно-голубых с 2016 года, в 295 матчах за клуб защитник забил 19 голов и отдал девять голевых передач. Бернарду Силва играл за эту команду с 2017-го, в 460 встречах он забил 76 голов и отдал 77 ассистов.

