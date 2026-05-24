Бруну Фернандеш побил рекорд АПЛ по числу ассистов за один сезон

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству результативных передач за один сезон. В матче заключительного, 38-го тура, с «Брайтон энд Хоув Альбион» португальский футболист отметился 21-м ассистом в нынешнем розыгрыше АПЛ. Игра проходит в эти минуты, счёт – 1:0 в пользу «красных дьяволов».

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Окончен
0 : 3
0:1 Доргу – 33'     0:2 Мбемо – 44'     0:3 Фернандеш – 48'    

До Фернандеша рекорд по результативным передачам принадлежал экс-нападающему «Арсенала» Тьерри Анри в сезоне-2002/2003 и бывшему полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне в сезоне-2019/2020.

Фернандеш играет за манкунианцев с января 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

