«Тоттенхэм» остался в АПЛ, минимально обыграв «Эвертон» в заключительном туре

Завершился матч заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Эвертон». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Жоау Пальинья. Полузащитник лондонской команды отличился в конце первого тайма на 43-й минуте.

«Тоттенхэм» занял 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонцев 41 очко в 38 турах. Отрыв от зоны вылета составил два очка. «Эвертон» расположился на 13-й строчке в АПЛ. У команды 49 набранных очков.