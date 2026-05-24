Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмери преподнёс Гвардиоле подарок перед последним матчем тренера во главе «Ман Сити»

Эмери преподнёс Гвардиоле подарок перед последним матчем тренера во главе «Ман Сити»
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери преподнёс наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле подарок перед матчем заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между командами. Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступает Эндрю Мэдли. На данный момент счёт 1:0 в пользу «горожан».

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Семеньо – 23'     1:1 Уоткинс – 47'     1:2 Уоткинс – 61'    

Перед матчем Эмери поприветствовал коллегу, обнял его и подарил коробку со статуэткой льва, символом английской Премьер-лиги. Этот матч станет последним для Гвардиолы во главе клуба из Манчестера.

Ранее в «Манчестер Сити» заявили, что Хосеп Гвардиола покинет клуб после 10 лет руководства. С «Манчестер Сити» Гвардиола шесть раз выигрывал чемпионат Англии.

Материалы по теме
Каррагер высказал мнение, что Гвардиола более влиятельный тренер, чем Фергюсон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android