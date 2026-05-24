Эмери преподнёс Гвардиоле подарок перед последним матчем тренера во главе «Ман Сити»
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери преподнёс наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле подарок перед матчем заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между командами. Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступает Эндрю Мэдли. На данный момент счёт 1:0 в пользу «горожан».
Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Семеньо – 23' 1:1 Уоткинс – 47' 1:2 Уоткинс – 61'
Перед матчем Эмери поприветствовал коллегу, обнял его и подарил коробку со статуэткой льва, символом английской Премьер-лиги. Этот матч станет последним для Гвардиолы во главе клуба из Манчестера.
Ранее в «Манчестер Сити» заявили, что Хосеп Гвардиола покинет клуб после 10 лет руководства. С «Манчестер Сити» Гвардиола шесть раз выигрывал чемпионат Англии.
