Эмери преподнёс Гвардиоле подарок перед последним матчем тренера во главе «Ман Сити»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери преподнёс наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле подарок перед матчем заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между командами. Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступает Эндрю Мэдли. На данный момент счёт 1:0 в пользу «горожан».

Перед матчем Эмери поприветствовал коллегу, обнял его и подарил коробку со статуэткой льва, символом английской Премьер-лиги. Этот матч станет последним для Гвардиолы во главе клуба из Манчестера.

Ранее в «Манчестер Сити» заявили, что Хосеп Гвардиола покинет клуб после 10 лет руководства. С «Манчестер Сити» Гвардиола шесть раз выигрывал чемпионат Англии.