Определились участники еврокубков сезона-2026/2027 от Италии

Определились участники еврокубков сезона-2026/2027 от Италии
В воскресенье, 24 мая, состоялся заключительный, 38-й тур, итальянской Серии А сезона-2025/2026. По его итогам определились команды, которые будут представлять Италию в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА и Лиге конференций УЕФА в сезоне-2026/2027.

В главный клубный турнир Европы квалифицировались чемпион страны миланский «Интер» с 87 очками, а также «Наполи» (76), римская «Рома» (73) и «Комо» (71).

В Лиге Европы примет участие «Милан» (70) Массимилиано Аллегри и «Ювентус» (69) Лучано Спаллетти. В Лигу конференций с седьмого места чемпионата Италии квалифицировалась «Аталанта» из Бергамо, в активе которой 59 очков.

Исторический позор «Милана» лишил его ЛЧ — туда идёт«Комо» Фабрегаса! Жаркий финиш Серии А
