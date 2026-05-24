Мурат Искаков и ещё четыре тренера покинули «Акрон»

Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» Мурат Искаков, а также помощники Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин завершили работу в тольяттинском клубе после переходных матчей. Об этом сообщил телеграм-канал «Акрона».

«После игры с «Крыльями» мы приняли решение расстаться с Зауром Тедеевым и назначили исполняющим обязанности Мурата Искакова. Для Мурата Салимовича наш выбор был неожиданным, но спасибо ему, что он взял на себя эту ответственность и привёл команду к закономерному сохранению прописки в элите. При этом у нас было джентльменское соглашение с тренерами, что после переходных матчей завершим сотрудничество», — сказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

Калашников, Шайхов и Савченко пришли в «Акрон» в декабре 2023 года вместе с Зауром Тедеевым, покинувшим пост главного тренера команды после завершения Мир РПЛ сезона-2025/2026. Мурат Искаков трудился в Тольятти с октября 2024 года, а Александр Аброскин помогал красно-чёрным с января текущего года.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Акрон» набрал 27 очков в 30 матчах и занял 13-е место в турнирной таблице.