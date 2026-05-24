«Арсенал» победил «Кристал Пэлас» в матче 38-го тура АПЛ

Завершился матч заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра выступил Фараи Халлам. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус на 42-й минуте. На 48-й минуте форвард Нони Мадуэке удвоил преимущество гостей. На 88-й минуте нападающий хозяев Жан-Филипп Матета сократил отставание, установив окончательный счёт — 1:2.

По итогам чемпионата Англии первое место в турнирной таблице досрочно занял «Арсенал». У лондонцев 85 очков в 38 матчах. «Кристал Пэлас» расположился на 15-й строчке. У команды в активе 45 очков.