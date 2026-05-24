«Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» в последнем матче под руководством Гвардиолы

Окончен матч заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу команды из Бирмингема. Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Эндрю Мэдли.

На 23-й минуте Антуан Семеньо открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. На 47-й минуте Олли Уоткинс забил ответный мяч «Астон Виллы», а на 63-й минуте он оформил дубль.

По итогам 38 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 78 очков и заняли второе место. Клуб из Бирмингема заработал 65 очков и расположился на четвёртой строчке.