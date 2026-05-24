«Спартак» — «Краснодар»: Аугусто сравнял счёт на 57-й минуте в матче Суперфинала Кубка России 2026

В эти минуты идёт матч Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Инал Танашев из Нальчика. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Пенальти
1 : 1
3 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнял счёт на 57-й минуте. Ранее первый мяч забил вингер красно-белых Пабло Солари на 36-й минуте.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время матча завершилось вничью (0:0), а в серии послематчевых пенальти точнее оказались красно-синие — 4:3.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
