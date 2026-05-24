Макс Доумен из «Арсенала» — самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе на матч АПЛ

Макс Доумен из «Арсенала» — самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе на матч АПЛ
Полузащитник лондонского «Арсенала» Макс Доумен стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе на матч английской Премьер-лиги в возрасте 16 лет и 144 дней. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X. Футболист появился на поле во встрече заключительного, 38-го тура, АПЛ с «Кристал Пэлас». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, счёт на момент написания новости – 2:0 в пользу «пушкарей».

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 42'     0:2 Мадуэке – 48'     1:2 Матета – 89'    

«Арсенал» досрочно выиграл титул чемпиона АПЛ. «Канониры» заработали 82 очка после 37 туров чемпионата Англии и располагаются на первой строчке. «Кристал Пэлас» набрал 45 очков и занимает 15-е место.

