Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак — Краснодар: результат матча 24 мая 2026, счет 1:1 (4:3 пен.), финал Кубка России по футболу 2026 (Суперфинал)

«Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв в финальном матче «Краснодар»
Комментарии

Завершился матч Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика. Победу в матче со счётом 1:1 (4:3 пен.) праздновали футболисты «Спартака».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

Первый мяч забил вингер красно-белых Пабло Солари на 36-й минуте. Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнял счёт на 57-й минуте. В оставшееся основное время матча команды не отметились результативными действиями — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты красно-белых — 4:3

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Павлюченко предположил, с чем связана низкая результативность Ливая Гарсии в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android