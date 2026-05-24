72 978 зрителей посетили матч Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром»

Матч Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московский «Спартак» и «Краснодар», посетили 72 978 зрителей. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Лужники» в Москве, счёт на момент написания новости – 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время матча завершилось вничью (0:0), а в серии послематчевых пенальти точнее оказались красно-синие — 4:3.