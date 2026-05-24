Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм Юнайтед», «Бёрнли» и «Вулверхэмптон» покинули АПЛ по итогам сезона-2025/2026

«Вест Хэм Юнайтед», «Бёрнли» и «Вулверхэмптон» покинули АПЛ по итогам сезона-2025/2026
Комментарии

Завершился розыгрыш английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, по его итогам высший дивизион английского первенства покинули «Вест Хэм Юнайтед», «Бёрнли» и «Вулверхэмптон».

«Молотобойцы» с 39 очками заняли 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, одержав 10 побед, девять раз сыграв вничью и потерпев 19 поражений. «Кларетовые» с 22 очками расположились на 19-й строчке при четырёх победах, 10 ничьих и 24 поражениях. «Волки» с 20 очками замкнули таблицу, у этой команды три победы, 11 ничьих и 24 поражения.

Места вышеназванных команд в розыгрыше английской Премьер-лиги следующего сезона займут «Ковентри Сити», «Ипсвич Таун» и «Халл Сити».

Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Вест Хэм» проведёт распродажу игроков в случае вылета из АПЛ — The Guardian
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android