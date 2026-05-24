«Вест Хэм Юнайтед», «Бёрнли» и «Вулверхэмптон» покинули АПЛ по итогам сезона-2025/2026

Завершился розыгрыш английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, по его итогам высший дивизион английского первенства покинули «Вест Хэм Юнайтед», «Бёрнли» и «Вулверхэмптон».

«Молотобойцы» с 39 очками заняли 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, одержав 10 побед, девять раз сыграв вничью и потерпев 19 поражений. «Кларетовые» с 22 очками расположились на 19-й строчке при четырёх победах, 10 ничьих и 24 поражениях. «Волки» с 20 очками замкнули таблицу, у этой команды три победы, 11 ничьих и 24 поражения.

Места вышеназванных команд в розыгрыше английской Премьер-лиги следующего сезона займут «Ковентри Сити», «Ипсвич Таун» и «Халл Сити».